Odlewy z plastiku - co to właściwie jest?

W dzisiejszych czasach tworzywa sztuczne charakteryzują się niezwykle powszechnym zastosowaniem. Towarzyszą nam w codziennym życiu. Nowoczesna technologia oraz uniwersalne materiały sprawiły, iż różnego rodzaju odlewy z plastiku mogą być stosowane nie tylko w gospodarstwach domowych, ale również i w budownictwie, medycynie, czy też nawet i w rolnictwie.

Odlewy z plastiku - z czego są wykonywane i jak powstają?

Aby powstał odlewy z plastiku najpierw musimy mieć odpowiednią formę wtryskową, która nada mu pożądaną formę. Produkcja elementów z tworzyw sztucznych odbywa się metodą wtrysku wielokomponentowego. Polega to na użyciu technologii wtrysku ciśnieniowego. Wykorzystuje się przy tym takie materiały jak metal, materiały miękkie (elastomery), laminaty, płyty silikonowe itp.

Odlewy z plastiku - jak można je modyfikować?

W zależności od celu przeznaczenia danego elementu z tworzywa sztucznego można modyfikować jego skład. Wielu producentów dodaje różne substancje, aby odlewy z plastiku był bardziej elastyczny, bardziej wytrzymały, odporniejszy na wyższą temperaturę itp. Składniki takie stanowią zwykle do 10% całego składu materiału. Jakie dodatki używa się do modyfikowania tworzyw sztucznych? Są to np. barwniki oraz pigmenty, które nadadzą odpowiedniego i pożądanego koloru. Mogą to być również porofory - nadadzą one tworzywu porowatą strukturę. Często stosowane są również zmiękczacze, które zwiększają plastyczność tworzyw.